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Петах-Тиква: найдены застреленными мужчина и женщина | Фото:18.01 09:45   MIGnews.com

Трагедия в Петах-Тикве: убийство и суицид

В пятницу, 17 января, в одной из квартир жилого дома в Петах-Тикве были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни.

По данным "Маарив", сын нашел их с огнестрельными ранениями.

Погибшими оказались мужчины в возрасте 62 года и женщина в возрасте 57 лет. Полиция ведет расследование. Не исключено, что речь идет об убийстве и самоубийстве.

В частности, соседка рассказала правоохранителям, что сын, увидев тела погибших, кричал: "он выпил и убил ее". Еще одна женщина, проживающая рядом, сообщила, что у погибшей недавно умер муж из-за болезни.

Полицейские в ходе обыска нашли пистолет, принадлежавший человеку, который работал охранником. По предварительной версии, мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой.


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