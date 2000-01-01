Трагедия в Петах-Тикве: убийство и суицид

В пятницу, 17 января, в одной из квартир жилого дома в Петах-Тикве были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни.
По данным "Маарив", сын нашел их с огнестрельными ранениями.
Погибшими оказались мужчины в возрасте 62 года и женщина в возрасте 57 лет. Полиция ведет расследование. Не исключено, что речь идет об убийстве и самоубийстве.
В частности, соседка рассказала правоохранителям, что сын, увидев тела погибших, кричал: "он выпил и убил ее". Еще одна женщина, проживающая рядом, сообщила, что у погибшей недавно умер муж из-за болезни.
Полицейские в ходе обыска нашли пистолет, принадлежавший человеку, который работал охранником. По предварительной версии, мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой.