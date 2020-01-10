18.01 09:22 MIGnews.com

Британка села в тюрьму за растление девочек

#JAILED | Woman who spun ‘web of lies and deceit’ to groom & sexually assault teenage girls sentenced to 8 years in prison



Gemma Watts, 21, pretended to be 16 year old 'Jake Waton' to entrap her unsuspecting victims on social media sites



Read more 👉 https://t.co/Xtf1VvfGU5 pic.twitter.com/kNf3kvc7ZB — Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 10, 2020

Gemma Watts, seen here walking to court today, has been jailed for posing as a teenage boy, to groom and then assault up to fifty girls. Police say there may be more victims: https://t.co/YmdvXwXuQP pic.twitter.com/jJgoodqj9H — ITV News Central (@ITVCentral) January 10, 2020

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В Великобритании 21-летнюю Джемму Уоттс приговорили к восьми годам лишения свободы за преступления на сексуальной почве.Она встречалась с девочками 13−14 лет, выдавая себя за 16-летнего юношу.На заседании суда Уоттс призналась, что изнасиловала четверых подростков. Она знакомилась с девочками в Snapchat и Instagram, выдавая себя за Джейка Уэйтона. А для встреч с жертвами собирала длинные волосы в пучок и надевала бейсболку, мешковатые спортивные штаны и толстовку с капюшоном.Она была настолько убедительна в этом образе, что даже встречалась с родителями девочек под видом 16-летнего парня.Британка угодила за решетку за семь преступлений. Детективы полагают, что в этом деле может быть до 50-ти потерпевших. В суде стало известно, что все жертвы Уоттс подвергались буллингу, обладали низкой самооценкой и психологическими проблемами. Некоторые девочки пытались покончить с собой, когда узнали правду о преступнице.Во время ареста Джемма заявила, что воспринимала все это, как "игру", и "просто пыталась развеселить девочек". Уоттс жила дома с матерью в Энфилде (Северный Лондон). По словам судьи, у нее низкий IQ и есть проблемы сексуального характера.Впервые Уоттс обратила на себя внимание полиции в марте 2018 года. Тогда ее, как "парня", обвинили в растлении. После этого Джемму задерживали еще несколько раз. Ей предписывали не контактировать ни с кем младше 16 лет, однако британка нарушила требование.