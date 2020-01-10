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Британка села в тюрьму за растление девочек | Фото:18.01 09:22   MIGnews.com

Британка села в тюрьму за растление девочек

В Великобритании 21-летнюю Джемму Уоттс приговорили к восьми годам лишения свободы за преступления на сексуальной почве.

Она встречалась с девочками 13−14 лет, выдавая себя за 16-летнего юношу.

На заседании суда Уоттс призналась, что изнасиловала четверых подростков. Она знакомилась с девочками в Snapchat и Instagram, выдавая себя за Джейка Уэйтона. А для встреч с жертвами собирала длинные волосы в пучок и надевала бейсболку, мешковатые спортивные штаны и толстовку с капюшоном.

Она была настолько убедительна в этом образе, что даже встречалась с родителями девочек под видом 16-летнего парня.

Британка угодила за решетку за семь преступлений. Детективы полагают, что в этом деле может быть до 50-ти потерпевших. В суде стало известно, что все жертвы Уоттс подвергались буллингу, обладали низкой самооценкой и психологическими проблемами. Некоторые девочки пытались покончить с собой, когда узнали правду о преступнице.

Во время ареста Джемма заявила, что воспринимала все это, как "игру", и "просто пыталась развеселить девочек". Уоттс жила дома с матерью в Энфилде (Северный Лондон). По словам судьи, у нее низкий IQ и есть проблемы сексуального характера.

Впервые Уоттс обратила на себя внимание полиции в марте 2018 года. Тогда ее, как "парня", обвинили в растлении. После этого Джемму задерживали еще несколько раз. Ей предписывали не контактировать ни с кем младше 16 лет, однако британка нарушила требование.



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