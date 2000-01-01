18.01 08:40 MIGnews.com

Молния ударила самолет, пассажиры застряли в Бен-Гурион

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12-й канал израильского ТВ сообщает о чрезвычайном происшествии в аэропорту Бен-Гурион ночью 16 января.При заходе на посадку молния ударила в пассажирский самолет австрийского лоукостера Lauda.Израильские пассажиры, которые на том же самолете должны были немедленно вылететь в Вену, рассказывают о том, что рейс был отложен.Один из пассажиров рассказывает: “После нескольких задержек вылета представитель компании сообщил, что в самолет при заходе на посадку ударила молния. Техники, исследовавшие ущерб, пришли к выводу о том, что необходимо произвести ремонт и запретили вылет”.170 пассажиров ждали в аэропорту до 00:30, после чего их развезли по отелям в Тель-Авиве. Пассажиры, уже прошедшие пограничный контроль и проверку безопасности, были вынуждены повторить процедуру, а те, кто купил товары в дьюти -фри - вернуть их в магазины.Им сказали, что они должны прибыть в аэропорт в 08:30 и вылететь на рейсе в 13:00 - но и это произошло на рейсе Ryanair с большой задержкой.