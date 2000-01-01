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В Мексике нашли сгоревшую машину с телами 10 музыкантов | Фото:19.01 03:22   MIGnews.com

В Мексике нашли сгоревшую машину с телами 10 музыкантов

В Мексике нашли остатки сгоревшего автомобиля с обгоревшими телами 10 человек в юго-западном штате Герреро, сообщили власти поздно вечером в пятницу, 17 января.

Полиция нашла машину на проселочной дороге в муниципалитете Чилапа-де-Альварес после того, как местные жители увидели её в огне, заявил представитель государственной безопасности Роберто Альварес в заявлении, опубликованном в Facebook.

Согласно сообщениям СМИ, жертвами были мужчины и молодые люди из музыкальной группы, на которых напали боевики из местного наркокартеля.

Герреро, один из самых бедных штатов Мексики, долгое время был одним из самых жестоких регионов страны, в котором в прошлом году было зарегистрировано рекордное количество убийств. Чилапа-де-Альварес является печально известным районом Герреро.


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