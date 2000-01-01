18.01 19:23 MIGnews.com

Беннетт издал указ против "левых анархистов"

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Министр обороны Нафтали Беннетт приказал Армии Обороны Израиля издать административный запрет против "левых анархистских активистов" из зоны С Западного берега.Как правило, это инструмент, который министерство обороны использует для подавления крайне правых еврейских экстремистов, подозреваемых в нападениях на палестинцев и израильских сил безопасности.Активисты, которых считают радикальными левыми, принадлежат организации "Анархисты против забора" и действуют еженедельно в соответствии с палестинскими активистами и другими левыми организациями, чтобы вызвать насильственные провокации в Иудее и Самарии.Такие насильственные действия привели к нанесению вреда людям, имуществу и солдатам ЦАХАЛа в регионе."Цирк закончен, мы будем использовать жесткую руку против врагов нашего дома, которые наносят вред солдатам ЦАХАЛа и безопасности нашей страны", - сказал Беннетт. "Никто не имеет права причинять вред нашим дорогим солдатам и безопасности нашей страны во имя свободы слова и права на протест."Запрет был вынесен Беннеттом в первую очередь против лидера левых активистов Джонатана Поллака, который арестован за нанесение вреда солдатам ЦАХАЛа.