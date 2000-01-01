18.01 17:11 MIGnews.com

Австралию сотрясают сильные дожди и наводнения

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В субботу, 18 января, части восточного побережья Австралии столкнулись с сильным штормом, в результате которых некоторые очаги лесных пожаров были потушены.Однако теперь местные жители пострадали от наводнений и перекрытия главных дорожных артерий страны.Несмотря на сильный дождь, власти продолжают борьбы с почти 100 пожарами, в результате которых с сентября погибли 29 человек и были разрушены более 2500 домов.В штатах Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд, наиболее пострадавших от засухи и лесных пожаров, в настоящее время ведется борьба с наводнениями в нескольких районах.В субботу в Квинсленде были закрыты основные автомагистрали. В некоторых частях Нового Южного Уэльса люди остались без электричества.