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Трагедия в Петах-Тикве: опубликованы имена погибших | Фото:18.01 16:41   MIGnews.com

Трагедия в Петах-Тикве: опубликованы имена погибших

В пятницу, 17 января, в одной из квартир жилого дома в Петах-Тикве были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни.

По данным "Маарив", сын нашел их с огнестрельными ранениями после того, как не смог дозвониться до матери и пришел к ним в дом.

Полиция разрешила к публикации имена погибших. Ими оказались 63-летний Славик Мавашев и 57-летняя Елена Исхакбаева, которые совместно проживали, однако не были женаты.

"Маарив" сообщает, что Мавашев несколько раз выстрелил в женщину, после чего совершил самоубийство. Сообщается, что возможной причиной трагедии стало желание Елены Исхакбаевой закончить отношения. У Мавашева было разрешение на хранение оружия, так как он работал охранником.

Соседи Мавашева и Исхакбаевй заявили, что это была тихая и спокойная пара, в доме которой никогда не было случаев домашнего насилия.

17 января он опубликовал на странице в Facebook фрагмент телепередачи, в которой принимал участие в и написал: "Дети вырастут и уйдут! Женщине нужен мужчина, как и мужчине женщина. Таков закон жизни!"


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