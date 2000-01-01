18.01 16:07 MIGnews.com

Крушение самолета МАУ: черные ящики передадут в Украину

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Черные ящики из украинского Боинга авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими силами в этом месяце, передадут в Украину, сообщило иранское информационное агентство Tasnim в субботу.Все 176 человек на борту самолета погибли.Неделей ранее Иран заявил, что хочет загрузить записи черного ящика с разбившегося авиалайнера. Решение было озвучено после того как Канада и другие страны заявили, что самолет был сбит иранской ракетой, вероятно, по ошибке.