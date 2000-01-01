18.01 15:32 MIGnews.com
Теракт в Хевроне: нападение с ножом в Пещере Патриархов
По предварительным данным, в Пещере Патриархов произошло нападение с ножом.
Один человек получили легкие ножевые ранения близ города Хеврон на Западном берегу.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия и затем доставили в больницу, говорится в заявлении службы скорой помощи Magen David Adom.
Ранее сообщалось, что сотрудники пограничной полиции (МАГАВ) арестовали 50-летнюю женщину за попытку нападения с ножом.
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