18.01 15:13 MIGnews.com

Женщина напала на сотрудников полиции в Иерусалиме

דיווח ראשוני על אישה שנעצרה על ידי כוחות הביטחון בשער שכם בירושלים, וברשותה סכין@VeredPelman pic.twitter.com/vZwPenbiPX — כאן חדשות (@kann_news) 18 января 2020 г.

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Женщина попыталась атаковать сотрудников пограничной полиции с ножом у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима в субботу, 18 января, говорится в заявлении полиции.Полиция сообщила, что женщина около 50 лет подошла к офицерам и принялась махать ножом в их направлении. Офицер получил легкие ранения после того, как поскользнулся и упал при попытке арестовать женщину.Нападавшую арестовали и взяли на допрос.Инцидент произошел на фоне обострения напряженности после того, как в пятницу утром сотни мусульман скандировали об убийстве евреев возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.Полиция разогнала толпу, в столкновениях никто не пострадал. На видео видно, как многие люди кричат ​​по-арабски: "Евреи, помните Хайбар, армия Мухаммеда возвращается". Они также кричали: «Духом и кровью мы спасем Аль-Аксу» и «Евреи, армия Аль-Аксы возвращается».