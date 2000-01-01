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Женщина напала на сотрудников полиции в Иерусалиме | Фото:18.01 15:13   MIGnews.com

Женщина напала на сотрудников полиции в Иерусалиме

Женщина попыталась атаковать сотрудников пограничной полиции с ножом у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима в субботу, 18 января, говорится в заявлении полиции.

Полиция сообщила, что женщина около 50 лет подошла к офицерам и принялась махать ножом в их направлении. Офицер получил легкие ранения после того, как поскользнулся и упал при попытке арестовать женщину.

Нападавшую арестовали и взяли на допрос.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности после того, как в пятницу утром сотни мусульман скандировали об убийстве евреев возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Полиция разогнала толпу, в столкновениях никто не пострадал. На видео видно, как многие люди кричат ​​по-арабски: "Евреи, помните Хайбар, армия Мухаммеда возвращается". Они также кричали: «Духом и кровью мы спасем Аль-Аксу» и «Евреи, армия Аль-Аксы возвращается».




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