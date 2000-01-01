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Уже в Чехии: птичий грипп быстро распространяется по Европе | Фото:19.01 00:42   MIGnews.com

Уже в Чехии: птичий грипп быстро распространяется по Европе

Чешская Республика объявила о первом случае заболевания птичьим гриппом (H5N8) за последние три года.

Это произошло на небольшой ферме, передает Reuters со ссылкой на данные Ветеринарной службы страны.

Уточняется, что вирус убил 12 кур, что было подтверждено тестами. Ветеринарная служба немедленно приняла меры предосторожности.

Отметим, что ранее Румыния зафиксировала вспышку высокопатогенного птичьего гриппа. А в начале января 2020 года заболевание также выявили в Польше, Словакии и Венгрии.

Согласно отчету британского Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства H5N8 был зафиксирован в Словакии в небольшом дворе в западном округе Нитра. Инфекция была выявлена у 22 домашних кур.

В Венгрии птичий грипп выявили на коммерческой птицефабрике, где содержалось около 53 тысяч индеек.


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