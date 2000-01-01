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В Сомали смертник атаковал полицейских | Фото:18.01 13:12   MIGnews.com

В Сомали смертник атаковал полицейских

В субботу, 18 января, в Сомали взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию в Афгойе, что к северо-западу от сомалийской столицы.

"Террорист-смертник направил машину на объект, где обедали турецкие специалисты и местные полицейские", – сказал сотрудник полиции Нур Али.

По его словам, данных о жертвах пока не поступало. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.


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