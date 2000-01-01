18.01 13:12 MIGnews.com
В Сомали смертник атаковал полицейских
В субботу, 18 января, в Сомали взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.
Об этом сообщает Reuters
со ссылкой на полицию в Афгойе, что к северо-западу от сомалийской столицы.
"Террорист-смертник направил машину на объект, где обедали турецкие специалисты и местные полицейские", – сказал сотрудник полиции Нур Али.
По его словам, данных о жертвах пока не поступало. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
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