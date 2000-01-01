19.01 07:11 MIGnews.com

Задержан мужчина, угрожавший убить Трампа на инаугурации

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В американском штате Флорида правоохранительные органы арестовала мужчину, который грозился убить избранного президента США Дональда Трампа. Задержанный опубликовал видео, где угрожал убить магната во время инаугурации 20 января в Вашингтоне.Об этом сообщает американское издание Sun Sentinel.Отмечается, что 51-летний Доминико Пуполо опубликовал видео с угрозой в своем микроблоге в Twitter. После ареста он дал признательные показания, а после, его поместили в центр предварительного задержания.Власти назначили залог в $1 млн., однако перед этим мужчина должен пройти обязательную психиатрическую экспертизу.