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flickr 19.01 07:11   MIGnews.com

Задержан мужчина, угрожавший убить Трампа на инаугурации

В американском штате Флорида правоохранительные органы арестовала мужчину, который грозился убить избранного президента США Дональда Трампа. Задержанный опубликовал видео, где угрожал убить магната во время инаугурации 20 января в Вашингтоне.

Об этом сообщает американское издание Sun Sentinel.

Отмечается, что 51-летний Доминико Пуполо опубликовал видео с угрозой в своем микроблоге в Twitter. После ареста он дал признательные показания, а после, его поместили в центр предварительного задержания.

Власти назначили залог в $1 млн., однако перед этим мужчина должен пройти обязательную психиатрическую экспертизу.
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