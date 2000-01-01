18.01 21:30 MIGnews.com

Иранского нелегала занесло на Украину вместо Германии

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На таможенном посту "Черновцы" близ украинско-румынской границы утром 18 января был обнаружен гражданин Ирана, укрывавшийся в рефрижераторной фуре среди ящиков с овощами. Мужчина планировал попасть на территорию Германии, сообщает Государственная пограничная служба Украины.В холодильной камере автомобиля, следовавшего из Турции в страны Евросоюза через Украину, иранец провел более трех дней. Нелегала доставили в пункт временного содержания местного погранотряда, где его осмотрят и по необходимости окажут ему медицинскую помощь.Судьбу гражданина Исламской Республики решит суд. Скорее всего, его депортируют в Иран, отметили в Госпогранслужбе.