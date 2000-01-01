Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Иранского нелегала занесло на Украину вместо Германии 18.01 21:30   MIGnews.com

Иранского нелегала занесло на Украину вместо Германии

На таможенном посту "Черновцы" близ украинско-румынской границы утром 18 января был обнаружен гражданин Ирана, укрывавшийся в рефрижераторной фуре среди ящиков с овощами. Мужчина планировал попасть на территорию Германии, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В холодильной камере автомобиля, следовавшего из Турции в страны Евросоюза через Украину, иранец провел более трех дней. Нелегала доставили в пункт временного содержания местного погранотряда, где его осмотрят и по необходимости окажут ему медицинскую помощь.

Судьбу гражданина Исламской Республики решит суд. Скорее всего, его депортируют в Иран, отметили в Госпогранслужбе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:26
Министры обсудят суверенитет Израиля над Маале-Адумим
21:06
Израиль: сколько стоит четвероногий друг
20:50
Буш-старший находится в реанимации
20:25
Аббас поинтересовался самочувствием Аймана Уды
19:59
Трамп заберет билеты у тех, кто не пойдет на инаугурацию
19:41
Польша готовится приобрести 14 военных вертолетов
18:53
Немецкие солдаты пройдут курс по "сексуальной ориентации"
18:26
Нетаниягу о теракте в Негеве
18:15
Россия и Турция нанесли авиаудар по ИГ в Сирии
18:04
Страна репатриантов: К нам едут, но меньше
18:01
Айман Уда обвинил Нетаниягу в теракте в Негеве
17:07
Ведущая Гальгаляц: я бы тоже задавила полицейского
17:03
Мэр Лондона: выход из ЕС может привести к расколу страны
17:02
Информация о разрушениях из-за землетрясения в Италии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus