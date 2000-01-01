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Россия и Турция нанесли авиаудар по ИГ в Сирии 18.01 18:15   MIGnews.com

Россия и Турция нанесли авиаудар по ИГ в Сирии

Воздушно-космические силы России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции — 4 F-16 и 4 F-4. Всего поражается 36 объектов", — сказал он.

Рудской заверил, что все объекты, по которым наносятся авиаудары, были заранее согласованы по линии Генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран. В течение двух последних суток велась доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки.

По словам Рудского, режим прекращения боевых действий в Сирии в целом соблюдается, несмотря на провокации террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). 2 тыс. 274 боевика прекратили сопротивление в провинции Дамаск. Подавляющее большинство из них сложили оружие и вернулись к мирной жизни. Боевикам, не пожелавшим остаться в примирившихся населенных пунктах, предоставлена возможность вместе с семьями выехать в провинцию Идлиб.

Тем временем в районе Пальмиры правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ ведут наступление против боевиков ИГ.

"Мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами ИГИЛ мирового исторического наследия в городе. В настоящее время в районе Пальмиры правительственные войска при поддержке ВКС России ведут наступательные действия против боевиков ИГИЛ", — сказал он.

Известно также, что специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России в Алеппо разминировали более 200 социально значимых объектов, 3 тыс. 210 зданий на территории более 2 тыс. гектаров, 709 километров дорог, обезврежено 26 тыс. 395 взрывоопасных предметов.

12 января Минобороны РФ и Генштаб ВС Турции подписали меморандум об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. В конце прошлого года Совет безопасности ООН принял резолюцию, касающуюся договоренностей о перемирии в Сирии, проект которой разработали Россия и Турция. Режим прекращения огня в арабской стране вступил в силу 30 декабря.
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