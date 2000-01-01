18.01 17:02 MIGnews.com

Информация о разрушениях из-за землетрясения в Италии

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Национальный институт геофизики и вулканологии сообщил, что подземные толчки, которые были зарегистрированы в среду в центральной Италии, не причинили больших разрушений, передает РИА Новости.Ранее стало известно, что в регионах Абруццо и Марке были зарегистрированы три подземных толчка магнитудой 5,3-5,4, а также серия более слабых толчков. Сообщается, что землетрясение затронуло зону, которая уже пострадала от подземных толчков в августе прошлого года. Тогда было зарегистрировано множество разрушений, около 300 человек погибли. Поэтому разрушения оказались незначительны – этот район и так находился в плачевном состоянии. Данных о жертвах пока не поступало.