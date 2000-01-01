18.01 15:59 MIGnews.com

Рим: работа метрополитена приостановлена из-за землетрясений

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В итальянской столице Риме пассажиры метрополитена и ученики некоторых учебных заведений были эвакуированы после серии землетрясений, которые произошли в центральной части страны.Серия мощных землетрясений произошла в областях Лацио, Абруццо и магнитудой от 5,3 до 5,7 в среду, 18 января.Также подземные толчки ощутили и жители Рима, расположенном примерно в 100 км от эпицентра. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.