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Иракские войска контролируют весь восток Мосула18.01 13:51   MIGnews.com

Иракские войска контролируют весь восток Мосула

Глава спецназа Ирака заявил в среду, 18 января, что его войска отбили все восточные районы Мосула от удерживающих территорию боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в результате чего почти все, что расположено к востоку от города, находится под иракским военным контролем.

Контртеррористическая служба Ирака (CTS) установила контроль над восточным берегом реки Тигр, которая делит пополам город с севера на юг, как сообщил генерал-лейтенант Талиб Шагати журналистам в Мосуле.

Армейские подразделения ведут борьбу против боевиков "Исламского Государства" в ряде северо-восточных районах, где боевики продолжают скрываться, как сообщает военный.
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