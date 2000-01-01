18.01 13:51 MIGnews.com

Иракские войска контролируют весь восток Мосула

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Глава спецназа Ирака заявил в среду, 18 января, что его войска отбили все восточные районы Мосула от удерживающих территорию боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в результате чего почти все, что расположено к востоку от города, находится под иракским военным контролем.Контртеррористическая служба Ирака (CTS) установила контроль над восточным берегом реки Тигр, которая делит пополам город с севера на юг, как сообщил генерал-лейтенант Талиб Шагати журналистам в Мосуле.Армейские подразделения ведут борьбу против боевиков "Исламского Государства" в ряде северо-восточных районах, где боевики продолжают скрываться, как сообщает военный.