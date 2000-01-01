18.01 12:29 MIGnews.com

Любовник жестоко убил девушку из кибуца Гиносар

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Полиция раскрыла жестокое убийство в кибуце Гиносар , которое случилось месяц назад.Тело 31-летней Тхилы Нагар со следами тяжелого насилия было найдено на обочине шоссе № 90.Убийство совершил ее бывший любовник - 27-летний Раед Рошрош из деревни Марара в Галилее.Нагар два месяца назад подала жалобу в полицию на Рошроша. Он был задержан, но ему не предъявили обвинения. Нагар утверждала, что Рошрош несколько раз жестоко ее избивал в течение полутора лет их знакомства.В ходе расследования убийства полиция обнаружила следы крови Нагар в автомобиле Рошроша.В день убийства Рошрош созвонился с Нагар и предложил ей вместе провести время в Тверии. По возвращении из Тверии на шоссе №90 он разбил ей голову камнем.