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Любовник жестоко убил девушку из кибуца Гиносар 18.01 12:29   MIGnews.com

Любовник жестоко убил девушку из кибуца Гиносар

Полиция раскрыла жестокое убийство в кибуце Гиносар , которое случилось месяц назад.

Тело 31-летней Тхилы Нагар со следами тяжелого насилия было найдено на обочине шоссе № 90.

Убийство совершил ее бывший любовник - 27-летний Раед Рошрош из деревни Марара в Галилее.

Нагар два месяца назад подала жалобу в полицию на Рошроша. Он был задержан, но ему не предъявили обвинения. Нагар утверждала, что Рошрош несколько раз жестоко ее избивал в течение полутора лет их знакомства.

В ходе расследования убийства полиция обнаружила следы крови Нагар в автомобиле Рошроша.

В день убийства Рошрош созвонился с Нагар и предложил ей вместе провести время в Тверии. По возвращении из Тверии на шоссе №90 он разбил ей голову камнем.
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