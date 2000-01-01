18.01 11:21 MIGnews.com

Джордж Буш-старший госпитализирован

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Бывший президент США Джордж Буш-старший был госпитализирован в Хьюстоне, как передает хьюстонский филиал телеканала CBS, KHOU, в среду, 18 января, со ссылкой на главу штаба бывшего лидера Соединенных Штатов.92-летний Буш находится в стабильном состоянии и у него "все в порядке", сообщил телеканалу Жан Беккер. Буш-старший, как ожидается, будет выписан из больницы через пару дней, согласно сообщению Беккера KHOU.Джордж Геерберт Уоокер Буш родился 12 июня 1924 года в Милтоне, штат Массачусетс. Джордж Буш-старший - 41-й президент США (в 1989—1993 годах), вице-президент при Рональде Рейгане (в 1981—1989 годах), конгрессмен, дипломат, директор Центральной разведки, отец 43-го президента США Джорджа Буша — младшего. Самый пожилой из ныне живущих Президентов США.