17.12 08:38 MIGnews.com

Под воздействием наркотиков: водитель сбил велосипедистов

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Израильская пресса опубликовала новые подробности трагедии на дороге №5511 в районе Раананы. Опубликованы имена погибших в результате ДТП на перекрестке Хадарим велосипедистов - Томера Вайнштейна и Янива Лагаси из Кадима-Цоран.Томер Вайнштейн был известным ва Израиле велосипедистом. У него остались жена и трое детей. Янив Лагаси также был женат и у него - трое детей.Полиция подозревает, что сбивший их водитель находился под воздействием наркотических веществ. Его обвиняют в вождении под воздействием наркотиков и причинении смерти по неосторожности при отягчающих обстоятельствах.Родственник Лагаси, Орен Фран говорит: “ Он выехал в 06:45 на обычную утреннюю тренировку. Они были частью группы, но иногда тренировались отдельно. Он был предпринимателем, его переполняли различные идеи. Это ужасающая и ненужная смерть. Необходимо положить этому конец, когда людей убивают на дорогах. Водитель выехал с противоположной стороны дороги. Они ехали по другой полосе, а он, возможно, пытался срезать”.Сам водитель утверждает, что его машина вылетела на обочину из-за невыясненного технического сбоя. Адвокат Томер Гонен, представляющий водителя заявил: “Речь идет о нормативном водителе. Он сочувствует и разделяет горе семей. Дорога, на которой произошел инцидент не позволяет никакого технического сбоя или человеческой ошибки. Мы ждем окончания полицейского расследования до того, как комментировать произошедшее”.