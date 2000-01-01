Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Вене сорвана атака чеченцев - членов ISIS   17.12 06:55   MIGnews.com

В Вене сорвана атака чеченцев - членов ISIS  

Австрийские СМИ сообщают о том, что сорван заговор по организации террористической атаке на рождественском рынке в центре Вены.

Арестованы три человека, в том числе 24-летний лидер заговора “вдохновленный идеями ISIS”.

Лидер планировал совершить атаку на рождественском рынке у стен собора Св. Стефана в период между Рождеством и Новым Годом.

Также готовились атаки в Зальцбурге, Германии, Франции и Люксембурге.

Лидера смогли взять благодаря анонимному доносу. Он уже находился в тюрьме - после двух безуспешных попыток достигнуть Сирии и присоединиться к ISIS. Он управлял организацией заговора из тюрьмы про мобильному телефону. Частью заговора была организация бегства лидера из тюрьмы.

Арестованы еще два террориста, в возрасте 25 лет и 31 года. Все трое являются этническими чеченцами.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:20
Израильтянин напал с ножом на женщин в Румынии
07:04
Пираты захватили нефтяной танкер у берегов Африки
06:22
Бывшего премьер-министра Ливана выгнали с концерта
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:43
Инсайдеры показали дизайн нового Samsung Galaxy S11+
04:18
Беспорядки в Индии: количество жертв растет
02:40
Названы главные продукты-наркотики
01:31
Англичанам разрешили уходить в "похмельный отпуск"
23:09
Глава МВД Эстонии оскорбил финского премьера
22:20
Эрдоган угрожает закрыть 2 военные базы США
22:05
Премьер Венгрии намерен построить новую Центральную Европу
21:53
Netflix резко решил уволить дизайнера костюмов "Ведьмака"
21:45
Кохави прокомментировал фальсификацию статистики о харедим
21:19
В Москве задержали 8 израильских бизнесменов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus