17.12 06:55 MIGnews.com

В Вене сорвана атака чеченцев - членов ISIS

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Австрийские СМИ сообщают о том, что сорван заговор по организации террористической атаке на рождественском рынке в центре Вены.Арестованы три человека, в том числе 24-летний лидер заговора “вдохновленный идеями ISIS”.Лидер планировал совершить атаку на рождественском рынке у стен собора Св. Стефана в период между Рождеством и Новым Годом.Также готовились атаки в Зальцбурге, Германии, Франции и Люксембурге.Лидера смогли взять благодаря анонимному доносу. Он уже находился в тюрьме - после двух безуспешных попыток достигнуть Сирии и присоединиться к ISIS. Он управлял организацией заговора из тюрьмы про мобильному телефону. Частью заговора была организация бегства лидера из тюрьмы.Арестованы еще два террориста, в возрасте 25 лет и 31 года. Все трое являются этническими чеченцами.