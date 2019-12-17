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Bloomberg оштрафовали на €5 млн за фейковую новость 17.12 15:10   MIGnews.com

Bloomberg оштрафовали на €5 млн за фейковую новость

Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) оштрафовало информационное агентство Bloomberg на 5 млн евро за распространение информации на основе поддельного пресс-релиза французской строительной компании Vinci, что привело к падению ее акций на 18%.

В ноябре 2016 года агентство получило пресс-релиз о том, что компания Vinci уволила своего финансового директора и пересматривает финансовые показатели после обнаружения "серьезных нарушений" в отчетности. После этого сообщения акции Vinci упали на 18,2%.

Релиз также был размещен на зеркальном сайте, очень похожем на реальный сайт, но с отдельным адресом (vinci.group, а не vinci.com). Этот пресс-релиз даже был подписан именем реального менеджера по связям со СМИ в Vinci, но ошибочным номером мобильного телефона, пишет Mercopress.

Французское управление признало, что "Bloomberg LP не соблюдало правила или кодексы, регулирующие профессию журналиста, и не проверила информацию до публикации".

Также отмечается, что агентство распространило информацию, "которая, как оно должно знать, была ложной" и которая, вероятно, могла повлиять на стоимость акций компании.

В свою очередь Bloomberg сообщил, что намерен обжаловать решение регулятора, и называет себя жертвой обмана.

"Мы сожалеем о решении, принятом сегодня Комиссией по санкциям AMF, которое игнорирует жизненно важную роль, которую пресса играет в демократическом обществе. Агентство стало жертвой изощренного обмана, как и компания, которая была непосредственной целью мошенников, и другие информационные агентства", - говорится в заявлении.

Мошеннический релиз также получило агентство AFP, но не опубликовало его.


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