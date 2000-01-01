17.12 14:20 MIGnews.com
Идлиб: в результате авиаударов РФ убиты 5 гражданских
Стало известно, что по меньшей мере погибли пять гражданских и еще девять человек получили ранения во время российских авиаударов по региону Идлиб на северо-западе Сирии.
Во время авиаудара по городу Бинниш погибли два человека, а еще пятеро получили ранения.
Еще один авиаудар по селу Маар Шиммарин убил двух женщин и ребенка, а также четверо пострадали, сообщило агентство гражданской обороны "Белые каски".
Между тем режим Асада сбросил бочковую бомбу на школу в Маар Шиммарин, сказала группа, пишет Yenisafak
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С тех пор как Москва и Анкара достигли соглашения в сентябре 2018 года о зоне деэскалации в Идлибе, там погибло более 1300 мирных жителей.
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