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Идлиб: в результате авиаударов РФ убиты 5 гражданских 17.12 14:20   MIGnews.com

Идлиб: в результате авиаударов РФ убиты 5 гражданских

Стало известно, что по меньшей мере погибли пять гражданских и еще девять человек получили ранения во время российских авиаударов по региону Идлиб на северо-западе Сирии.

Во время авиаудара по городу Бинниш погибли два человека, а еще пятеро получили ранения.

Еще один авиаудар по селу Маар Шиммарин убил двух женщин и ребенка, а также четверо пострадали, сообщило агентство гражданской обороны "Белые каски".

Между тем режим Асада сбросил бочковую бомбу на школу в Маар Шиммарин, сказала группа, пишет Yenisafak.

С тех пор как Москва и Анкара достигли соглашения в сентябре 2018 года о зоне деэскалации в Идлибе, там погибло более 1300 мирных жителей.


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