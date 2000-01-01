17.12 14:06 MIGnews.com

Возле Рады прошли стычки между полицией и демонстрантами

⚡️ Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh — hromadske (@HromadskeUA) 17 декабря 2019 г.

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Под Радой протестуют "против дерибана земли" и за упрощение растаможки авто.Уже успели произойти столкновения: неизвестные распылили в лицо полицейских перцовый газ и вылили зеленку.Несогласные с политикой властей держат плакаты: "Продажа земли – геноцид украинцев", "Фермеры против дерибана земли!".Протесующие пытались пронести под здание Рады палатки и другие реквизиты, но полицейские были против и начались потасовки.