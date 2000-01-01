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Возле Рады прошли стычки между полицией и демонстрантами 17.12 14:06   MIGnews.com

Возле Рады прошли стычки между полицией и демонстрантами

Под Радой протестуют "против дерибана земли" и за упрощение растаможки авто.

Уже успели произойти столкновения: неизвестные распылили в лицо полицейских перцовый газ и вылили зеленку.



Несогласные с политикой властей держат плакаты: "Продажа земли – геноцид украинцев", "Фермеры против дерибана земли!".

Протесующие пытались пронести под здание Рады палатки и другие реквизиты, но полицейские были против и начались потасовки.





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