17.12 14:06 MIGnews.com
Возле Рады прошли стычки между полицией и демонстрантами
Под Радой протестуют "против дерибана земли" и за упрощение растаможки авто.
Уже успели произойти столкновения: неизвестные распылили в лицо полицейских перцовый газ и вылили зеленку.
Несогласные с политикой властей держат плакаты: "Продажа земли – геноцид украинцев", "Фермеры против дерибана земли!".
Протесующие пытались пронести под здание Рады палатки и другие реквизиты, но полицейские были против и начались потасовки.
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