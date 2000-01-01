17.12 13:33 MIGnews.com

Дом ужасов под Гатчиной

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В ходе обыска в частном доме под Гатчиной, где местного жителя заподозрили в сексуальной связи с несовершеннолетней дочерью, было обнаружено большое количество оружия, сообщили журналистам источники в центральном аппарате МВД и в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Помимо четырех автоматов Калашникова полицейские также обнаружили в доме гранатомет, ружье, два пистолета-пулемета, ручной пулемет Калашникова, самодельные патроны и магазины к автоматам.Хранились в доме также бронежилеты с надписью "ФСБ" и радиостанции.Проживавшая в доме женщина заявила, что оружие принадлежало ее сожителю. По ее словам, мужчина, который является ее двоюродным братом, утверждал, что "работает в КГБ", а потому ничего о себе не рассказывал, объясняя это соображениями секретности.Женщина также рассказала, что от задержанного Андрея Бофта у нее было шесть детей. По ее словам, одна из дочерей (2006 года рождения) рассказывала, что мужчина неоднократно вступал с ней в половую связь. Однако в полицию женщина обращаться не стала, объяснив это опасениями за жизнь и здоровье детей.