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Дом ужасов под Гатчиной 17.12 13:33   MIGnews.com

Дом ужасов под Гатчиной

В ходе обыска в частном доме под Гатчиной, где местного жителя заподозрили в сексуальной связи с несовершеннолетней дочерью, было обнаружено большое количество оружия, сообщили журналистам источники в центральном аппарате МВД и в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Помимо четырех автоматов Калашникова полицейские также обнаружили в доме гранатомет, ружье, два пистолета-пулемета, ручной пулемет Калашникова, самодельные патроны и магазины к автоматам.

Хранились в доме также бронежилеты с надписью "ФСБ" и радиостанции.

Проживавшая в доме женщина заявила, что оружие принадлежало ее сожителю. По ее словам, мужчина, который является ее двоюродным братом, утверждал, что "работает в КГБ", а потому ничего о себе не рассказывал, объясняя это соображениями секретности.

Женщина также рассказала, что от задержанного Андрея Бофта у нее было шесть детей. По ее словам, одна из дочерей (2006 года рождения) рассказывала, что мужчина неоднократно вступал с ней в половую связь. Однако в полицию женщина обращаться не стала, объяснив это опасениями за жизнь и здоровье детей.


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