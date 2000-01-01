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Афганистан: в теракте погибла целая семья из 10 человек | Фото:18.12 01:09   MIGnews.com

Афганистан: в теракте погибла целая семья из 10 человек

По сообщениям официальных лиц, в результате взрыва бомбы в юго-восточном Афганистане погибли 10 членов одной семьи, в том числе три женщины и двое детей. Атака произошла во вторник, 17 декабря.

Халим Фидай, губернатор провинции Хост, где произошел инцидент, сказал, что семья направлялась в соседнюю провинцию, когда их автомобиль врезался в устройство, установленное на главной дороге.

Около 18 мирных жителей были ранены в результате аналогичного инцидента в северной провинции Балх, сказал Адил Шах Адил, пресс-секретарь провинциальной полиции.

Хотя зимой боевики обычно перегруппируются и снижаюь количество атак, нападения на дорогах продолжаются по всей стране.


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