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Бат-Ям: репатриант, убивший брата, пытался совершить суицид 17.12 10:18   MIGnews.com

Бат-Ям: репатриант, убивший брата, пытался совершить суицид

Разрешена к публикации информация о человеке, убившем 40-летнего мужчину 16 декабря на улице Бен-Гурион в Бат-Яме.

12-й канал израильского ТВ сообщает, что речь идет о 24-летнем брате покойного, Михаиле Николкине. Он был арестован немедленно после убийства.

Утром 17 декабря окружной суд Тель-Авива принял решение о продлении срока предварительного содержания под стражей подозреваемого на шесть дней. Его также отправят на психиатрическую экспертизу.

Представитель ШАБАС сообщил на суде: “Подозреваемый пытался совершить суицид и бился головой о стену в тюремной камере”.

Представитель полиции Натаниэль Хошир заявил: “Сообщение об убийстве в полицию поступило от самого подозреваемого. Он сказал, что убил брата. С вчерашнего дня ведется расследование и проведено много следственных действий”.

Адвокат обвиняемого заявил, что речь идет о “трагическом инциденте”, и что у него существуют трудности в установлении связи с подозреваемым. Адвокат подчеркнул: У подозреваемого - явные суицидальные тенденции, необходимо, чтобы он находился под наблюдением”.


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