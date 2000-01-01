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Каскадер `Обителей зла` требует $2,7 млн 18.12 02:07   MIGnews.com

Каскадер "Обителей зла" требует $2,7 млн

Каскадер Оливия Джексон потеряла руку в результате несчастного случая на съемках фильма "Обитель зла".

Как отмечается, она подала иск с требованием материальной компенсации в размере £2,2 млн ($2,7 млн).

Инцидент произошел в 2015 году. На съемках шестой части фильма "Обитель зла" девушку попросили исполнить сцену со скоростным трюком на мотоцикле вместо Миллы Йовович, пишет The Independent.

Уточняется, что камеру не успели поднять вовремя, в результате чего девушка получила тяжелые травмы.

По словам Джексон, она до сих пор чувствует боль.


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