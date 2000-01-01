18.12 02:07 MIGnews.com
Каскадер "Обителей зла" требует $2,7 млн
Каскадер Оливия Джексон потеряла руку в результате несчастного случая на съемках фильма "Обитель зла".
Как отмечается, она подала иск с требованием материальной компенсации в размере £2,2 млн ($2,7 млн).
Инцидент произошел в 2015 году. На съемках шестой части фильма "Обитель зла" девушку попросили исполнить сцену со скоростным трюком на мотоцикле вместо Миллы Йовович, пишет The Independent
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Уточняется, что камеру не успели поднять вовремя, в результате чего девушка получила тяжелые травмы.
По словам Джексон, она до сих пор чувствует боль.
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