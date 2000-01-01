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СМИ: ВВС России нанесли авиаудар в Сирии – есть погибшие | Фото:17.11 16:02   MIGnews.com

СМИ: ВВС России нанесли авиаудар в Сирии – есть погибшие

В воскресенье, 17 ноября, ВВС России нанесли по лагерю для перемещенных лиц в Идлибе авиаудар.

В результате налета погибли минимум пять мирный жителей, еще несколько человек – в критическом состоянии, передает "Аль-Арабия.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, национальная принадлежность участников бомбардировки была установлена на основе тактики самолетов и боеприпасов.

В свою очередь, в России пока соответствующую информацию не подтвердили.


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