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Протесты в Иране: застрелен полицейский | Фото:17.11 14:48   MIGnews.com

Протесты в Иране: застрелен полицейский

40 человек были арестованы в центральном иранском городе Йезд после столкновения с полицией во время протестов против повышения цен на бензин. Также, в результате столкновений, скончался один полицейский от огнестрельного ранения днем ​​ранее, сообщают государственные СМИ в воскресенье, 17 ноября.

Задержаны "нарушители", обвиняемые в совершении актов вандализма, и большинство из которых не были местными жителями, сообщает полуофициальное информационное агентство ISNA. Прокурор провинции Мухаммед Хададзаде сказал: "После изменения цен на бензин некоторые люди высказали свою оппозицию в спокойных собраниях, но затем некоторые, кто были в основном не коренные, совершали акты вандализма с злонамеренным умыслом в некоторых частях города Йезд", - сказал он.

Сообщается, что в Керманшахе скончался полицейский после столкновений с "мятежниками и бандитами" в западном Иране во время акций протеста против повышения цен, сообщает государственное информационное агентство IRNA.

Майор Ирадж Джавехери скончался после столкновения с вооруженными нападавшими во время беспорядков в городе Керманшах в субботу, сообщил начальник полиции провинции Али Акбар Джавидан со ссылкой на IRNA.

Протесты вспыхнули по всему Ирану в пятницу, после того, как было объявлено, что цена на бензин будет увеличена на 50 процентов.


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