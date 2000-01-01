17.11 12:20 MIGnews.com

Педофил из Бака аль-Гарбия атаковал 5-летнюю в Рош Ха-Аин

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Педофил из Бака аль-Гарбия атаковал 5-летнюю в Рош Ха-АинПо сообщению 12-го канала израильского ТВ, в пятницу, 15 ноября, молодой мужчина совершил секс-атаку против 5-летней девочки в Рош Ха -Аин - рядом с домом где она живет.Подозреваемый обнимал девочку и гладил ее по голове.Инцидент был снят на видео. Оно циркулировало в социальных сетях с предупреждением: “Педофил бродит по Рош Ха-Аин”.Полиция идентифицировала нападавшего и сегодня, 17 ноября, произвела арест. Речь идет о 26-летнем жителе Бака аль-Габия, ранее обвинявшемся в педофилии.