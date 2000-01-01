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Педофил из Бака аль-Гарбия атаковал 5-летнюю в Рош Ха-Аин 17.11 12:20   MIGnews.com

Педофил из Бака аль-Гарбия атаковал 5-летнюю в Рош Ха-Аин

Педофил из Бака аль-Гарбия атаковал 5-летнюю в Рош Ха-Аин

По сообщению 12-го канала израильского ТВ, в пятницу, 15 ноября, молодой мужчина совершил секс-атаку против 5-летней девочки в Рош Ха -Аин - рядом с домом где она живет.

Подозреваемый обнимал девочку и гладил ее по голове.

Инцидент был снят на видео. Оно циркулировало в социальных сетях с предупреждением: “Педофил бродит по Рош Ха-Аин”.

Полиция идентифицировала нападавшего и сегодня, 17 ноября, произвела арест. Речь идет о 26-летнем жителе Бака аль-Габия, ранее обвинявшемся в педофилии.


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