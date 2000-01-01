18.10 03:21 MIGnews.com

Экоактивисты в Лондоне "оседлали" вагон метро

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Не так давно, активисты экодвижения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") облили искусственной кровью здание Министерства финансов Великобритании, но они решили останавливаться на достигнутом и 17 октября они остановили движение на одной из линий метрополитена в Лондоне.Демонстранты вскарабкались на крышу поезда на станции "Кеннинг Таун" и заблокировали его движение.Стоит отметить то, что пассажиры явно оказались недовольны подобным развитием событий и решили сами разобраться с нарушителями, не дожидаясь полиции. Они хватали экоактивистов за ноги и бросали в них едой.В результате случившегося началась драка, и полиции все же пришлось вмешаться – самых активных участников беспорядков задержали.