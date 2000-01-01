17.10 20:38 MIGnews.com

Иракского блоггера вывезли из его дома после протестов

Security force arrests activist and blogger Shujaa Al-Khafaji. pic.twitter.com/bmnS3nwyFS — iraqi observatory for human rights المرصد العراقي (@IraqHumanRights) 17 октября 2019 г.

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Вооруженные люди в форме в четверг, 17 октября, захватили известного иракского блоггера в его собственном доме, сообщил AFP один из его родственников. Это произошло после волны антиправительственных акций протеста в начале этого месяца.Власти не подтвердили сообщения об аресте Шуджаа аль-Хафаджи.Вооруженные люди ворвались к нему в дом из вывезли его в сторону аэропорта. Хафаджи публикует на своей странице в Facebook "Аль-Кхова ан-Надифа" ("Те, у кого чистые руки") посты по политическим и социальным вопросам. На него подписаны около 2,5 миллионов читателей в Ираке."В четверг в 5:30 [02:30 по Гринвичу] группа людей в форме спецназа ворвалась в его дом и отвела его в направлении тюрьмы аэропорта Аль-Мутанна", - сказал AFP родственник блогера на условиях анонимности. Ирак был охвачен антиправительственными протестами с 1 по 6 октября, в ходе которых 110 человек, в основном демонстранты, были убиты в столкновениях с силами безопасности.