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Иракского блоггера вывезли из его дома после протестов | Фото:17.10 20:38   MIGnews.com

Иракского блоггера вывезли из его дома после протестов

Вооруженные люди в форме в четверг, 17 октября, захватили известного иракского блоггера в его собственном доме, сообщил AFP один из его родственников. Это произошло после волны антиправительственных акций протеста в начале этого месяца.

Власти не подтвердили сообщения об аресте Шуджаа аль-Хафаджи.

Вооруженные люди ворвались к нему в дом из вывезли его в сторону аэропорта. Хафаджи публикует на своей странице в Facebook "Аль-Кхова ан-Надифа" ("Те, у кого чистые руки") посты по политическим и социальным вопросам. На него подписаны около 2,5 миллионов читателей в Ираке.

"В четверг в 5:30 [02:30 по Гринвичу] группа людей в форме спецназа ворвалась в его дом и отвела его в направлении тюрьмы аэропорта Аль-Мутанна", - сказал AFP родственник блогера на условиях анонимности. Ирак был охвачен антиправительственными протестами с 1 по 6 октября, в ходе которых 110 человек, в основном демонстранты, были убиты в столкновениях с силами безопасности.




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