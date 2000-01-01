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Новый подозреваемый в деле Эпштейна - теперь в Париже | Фото:18.10 06:22   MIGnews.com

Новый подозреваемый в деле Эпштейна - теперь в Париже

Французского модельного агента Жана-Люка Брунеля, который был близок к финансисту Джеффри Эпштейну, обвинили в сексуальных домогательствах. Парижская прокуратура сообщает, что следователи допросили женщину по поводу ее обвинений.

Жалоба расследуется в рамках дела о предполагаемой сексуальной эксплуатации женщин и девочек Эпштейном и его окружением. Как сообщили в прокуратуре, еще семь женщин обращались в полицию с момента открытия французского расследования в августе.

Брунель считается центральной фигурой в этом деле, потому что он был частым спутником Эпштейна, который покончил с собой 10 августа в тюрьме в Манхэттене, ожидая суда по обвинению в торговле людьми. Французская полиция провела обыск в парижском офисе агентства Брунеля, Карин Моделс, в прошлом месяце. Эпштейн часто ездил во Францию ​​и имел недвижимость в Париже.

Адвокат Брунеля заявил ранее в этом месяце, что он оспаривает обвинения против него в средствах массовой информации. В прошлом месяце французская полиция обратилась к жертвам и свидетелям с просьбой помочь в расследовании предполагаемого изнасилования несовершеннолетних и других возможных обвинений, связанных с делом Эпштейна.


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