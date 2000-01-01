17.10 20:12 MIGnews.com

Возле Хайфы взорвалась машина: подозревают покушение

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В четверг, 17 октября, 27-летний мужчина получил серьезные ранения при подрыве его машина возле детской площадки в северном городе Нешер, недалеко от Хайфы. Times of Israel заявляет о возможном покушении. Мужчина был доставлен в медицинский центр Rambam в Хайфе под седацией.Полицейские саперы прибыли на место происшествия, чтобы убедиться, что в машине не было второй бомбы. Власти сообщили, что этот человек был бывшим заключенным с судимостью. В настоящее время он находится под домашним арестом за неуказанные преступления.В воскресенье 28-летняя женщина и двое ее маленьких детей получили легкие ранения в результате взрыва в их машине. СМИ сообщали, что женщина была женой известного преступника в Хадере.