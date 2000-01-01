Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Возле Хайфы взорвалась машина: подозревают покушение | Фото:17.10 20:12   MIGnews.com

Возле Хайфы взорвалась машина: подозревают покушение

В четверг, 17 октября, 27-летний мужчина получил серьезные ранения при подрыве его машина возле детской площадки в северном городе Нешер, недалеко от Хайфы. Times of Israel заявляет о возможном покушении. Мужчина был доставлен в медицинский центр Rambam в Хайфе под седацией.

Полицейские саперы прибыли на место происшествия, чтобы убедиться, что в машине не было второй бомбы. Власти сообщили, что этот человек был бывшим заключенным с судимостью. В настоящее время он находится под домашним арестом за неуказанные преступления.

В воскресенье 28-летняя женщина и двое ее маленьких детей получили легкие ранения в результате взрыва в их машине. СМИ сообщали, что женщина была женой известного преступника в Хадере.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:38
Иракского блоггера вывезли из его дома после протестов
19:49
Палестинцы и евреи стокнулись в массовых беспорядках
19:29
Убийца евреев из СС: "Я сожалею о своих деяниях"
19:05
Египет освободит 81 террориста "Исламского джихада"
18:44
Сын министра "Ликуда" нашел монету 2000-летней давности
18:44
Голливудская актриса попала в ДТП
18:31
Штайе: пусть врачи из Израиля работают на Западном берегу
18:10
Киев: "кровавое" чучело Коломойского брошено под синагогу
18:02
"Все ради иммунитета": Ганц отклонил предложение Нетаниягу
17:44
Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
17:39
Иран готов сделать 4-й шаг в сокращении ядерных обязательств
17:06
В Саудовской Аравии перевернулся автобус с паломниками
16:25
Харедим готовы заседать с Яир Лапидом
16:01
В Тель-Авиве скончался четырехмесячный ребенок
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus