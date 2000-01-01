17.10 19:29 MIGnews.com

Убийца евреев из СС: "Я сожалею о своих деяниях"

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93-летний бывший член СС, служивший охранником в концентрационном лагере, сказал, что сожалеет о своих деяниях. Он заявил об этом в четверг, 17 октября, когда предстал перед судом в Германии за соучастие в убийстве более 5000 человек в нацистском концентрационном лагере во время Второй мировой войны.Бруно Дей обвиняется в соучастии в убийстве 5230 человек во время службы в лагере Штуттхоф возле Гданьска в Польше. Он настаивает на том, что действовал по приказу:"Вот что он сказал на своем допросе: ему жаль за то, что он сделал", - сказал его адвокат Стефан Уотеркамп. "Ему было также ясно, что среди заключенных не было преступников, что они там были по антисемитским, расистским и другим причинам. У него было сострадание к ним. Он был не в состоянии помочь им."Сидя в инвалидном кресле в зале суда, Дей закрывал лицо за красной папкой, шляпой и очками. Уотеркамп сказал, что его клиент "готов ответить на все вопросы", подчеркнув, что Дей "не вступил в СС добровольно. Он не стремился служить в концентрационном лагере". Тем не менее, прокуроры заявили, что, будучи "охранником СС в концентрационном лагере Штуттхоф в период с августа 1944 года по апрель 1945 года, он, как полагают, оказывал поддержку особенно жестокому убийству еврейских заключенных".Несмотря на то, что судебное разбирательство наступило только сейчас, еврейские группы подчеркнули его важность в свете современного крайне правого антисемитского насилия, такого как смертельная стрельба на прошлой неделе в восточном городе Галле."Почему вы только сейчас делаете это? Вспомните, что произошло в Галле на прошлой неделе", - сказал Эфраим Зурофф из Центра Симона Визенталя. "Старость не должна быть причиной, чтобы не судить его… Он был частью величайшей трагедии в истории, это была его воля".