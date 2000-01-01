93-летний бывший член СС, служивший охранником в концентрационном лагере, сказал, что сожалеет о своих деяниях. Он заявил об этом в четверг, 17 октября, когда предстал перед судом в Германии за соучастие в убийстве более 5000 человек в нацистском концентрационном лагере во время Второй мировой войны.
Бруно Дей обвиняется в соучастии в убийстве 5230 человек во время службы в лагере Штуттхоф возле Гданьска в Польше. Он настаивает на том, что действовал по приказу:
"Вот что он сказал на своем допросе: ему жаль за то, что он сделал", - сказал его адвокат Стефан Уотеркамп. "Ему было также ясно, что среди заключенных не было преступников, что они там были по антисемитским, расистским и другим причинам. У него было сострадание к ним. Он был не в состоянии помочь им."
Сидя в инвалидном кресле в зале суда, Дей закрывал лицо за красной папкой, шляпой и очками. Уотеркамп сказал, что его клиент "готов ответить на все вопросы", подчеркнув, что Дей "не вступил в СС добровольно. Он не стремился служить в концентрационном лагере". Тем не менее, прокуроры заявили, что, будучи "охранником СС в концентрационном лагере Штуттхоф в период с августа 1944 года по апрель 1945 года, он, как полагают, оказывал поддержку особенно жестокому убийству еврейских заключенных".
Несмотря на то, что судебное разбирательство наступило только сейчас, еврейские группы подчеркнули его важность в свете современного крайне правого антисемитского насилия, такого как смертельная стрельба на прошлой неделе в восточном городе Галле.
"Почему вы только сейчас делаете это? Вспомните, что произошло в Галле на прошлой неделе", - сказал Эфраим Зурофф из Центра Симона Визенталя. "Старость не должна быть причиной, чтобы не судить его… Он был частью величайшей трагедии в истории, это была его воля".