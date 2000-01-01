17.10 18:44 MIGnews.com

Голливудская актриса попала в ДТП

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16 октября голливудская актриса Хелен Хант, известная по фильмам "Лучше не бывает", "Заплати другому", сериалу "Друзья" и "Без ума от тебя" попала в ДТП.Внедорожник 56-летней актрисы перевернулся. Артистку экстренно госпитализировали, но после осмотра она покинула клинику. К счастью, актриса не получила значительных повреждений.Хелен Хант является лауреатом четырех премий "Эмми", трех "Золотых глобусов" и одного "Оскара".