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В Саудовской Аравии перевернулся автобус с паломниками | Фото:17.10 17:06   MIGnews.com

В Саудовской Аравии перевернулся автобус с паломниками

Власти Саудовской Аравии сообщили, что в автокатастрофе возле мусульманского священного города Мекка погибли 35 паломников. В четверг, 17 октября, государственное агентство саудовской прессы сообщило, что в результате аварии погибли 35 человек, еще четверо получили ранения.

Агентство со ссылкой на полицию в провинции Медина в Саудовской Аравии заявило, что авария произошла около 7 часов вечера, в среду, на дороге, связывающей Мекку с городом Медина. В автобусе находились граждане Азии и арабских стран.

Полиция начала расследование инцидента. Власти не назвали непосредственную причину аварии.


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