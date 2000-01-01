Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Баррикады и поджоги: в Каталонии продолжаются протесты | Фото:17.10 16:28   MIGnews.com

Баррикады и поджоги: в Каталонии продолжаются протесты

В Каталонии продолжаются протесты сторонников независимости, которые начинают возводить баррикады в Барселоне. На данный момент, полиция задержала более 200 человек. Об это сообщает газета El Mundo.



К вечеру среды, 16 октября, мирная акция протеста начала перерастать в насильственные столкновения с полицией. Митингующие стали поджигать мусорные баки и туалетную бумагу, которой забросали центр города.

Полиция применяет резиновые пули против протестующих и пытается разобрать баррикады, однако возмущенные участники протеста вступили с ними в противостояние.

За минувшие сутки были задержаны больше 200 человек, 20 из них арестовали. Всего пострадали 57 человек. Протесты начались после вынесения приговора в понедельник ряду каталонских политиков, получившим от 9 до 13 лет за организацию референдума о независимости Каталонии в 2017 году.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:10
Киев: "кровавое" чучело Коломойского брошено под синагогу
18:02
"Все ради иммунитета": Ганц отклонил предложение Нетаниягу
17:44
Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
17:39
Иран готов сделать 4-й шаг в сокращении ядерных обязательств
17:06
В Саудовской Аравии перевернулся автобус с паломниками
16:25
Харедим готовы заседать с Яир Лапидом
16:01
В Тель-Авиве скончался четырехмесячный ребенок
15:40
Иордания не разрешает израильским фермерам оставаться
15:39
Аелет Шакед про отказ подписывать соглашение с Нетаниягу
15:16
ЦАХАЛ сбил беспилотник из Газы
15:10
Лидер Филиппин Дутерте свалился с мотоцикла  
14:50
У Британии и ЕС наметился прорыв по поводу Brexit
14:23
У Заворотнюк ответили прессе на "сенсации"
14:02
США останутся в северо-восточной Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus