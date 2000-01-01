17.10 16:28 MIGnews.com

Баррикады и поджоги: в Каталонии продолжаются протесты

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В Каталонии продолжаются протесты сторонников независимости, которые начинают возводить баррикады в Барселоне. На данный момент, полиция задержала более 200 человек. Об это сообщает газета El Mundo.К вечеру среды, 16 октября, мирная акция протеста начала перерастать в насильственные столкновения с полицией. Митингующие стали поджигать мусорные баки и туалетную бумагу, которой забросали центр города.Полиция применяет резиновые пули против протестующих и пытается разобрать баррикады, однако возмущенные участники протеста вступили с ними в противостояние.За минувшие сутки были задержаны больше 200 человек, 20 из них арестовали. Всего пострадали 57 человек. Протесты начались после вынесения приговора в понедельник ряду каталонских политиков, получившим от 9 до 13 лет за организацию референдума о независимости Каталонии в 2017 году.