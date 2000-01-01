17.10 16:01 MIGnews.com

В Тель-Авиве скончался четырехмесячный ребенок

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В Тель-Авиве скончался четырехмесячный ребенок. Он был обнаружен без сознания во время сна в яслях в детском саду в четверг, 17 октября. Маген Давид Адом прибыл на место происшествия и забрал ребенка в больницу в критическом состоянии. Младенец был объявлен мертвым в больнице.Фельдшер MDA Дэниел Поттер заявил: "Когда мы приехали, мы увидели ребенка в возрасте около 4 месяцев без сознания и без дыхания. Нам сказали, что он потерял сознание, когда спал в своей постели"."MDA начал связываться с людьми на месте происшествия и инструктировал их о выполнении базового СЛР (сердечно-легочная реанимация). Мы продолжали оказывать расширенную медицинскую помощь и выполняли СЛР, после чего мы забрали ребенка в больницу. Он был в критическом состоянии".