17.10 13:42 MIGnews.com

В ДТП возле Сдерота погиб один из основателей города

ציון פרץ בן ה-65 הוא ההרוג השני בתאונת הדרכים בין משאית ומונית סמוך לשדרות. פרץ היה המלווה של הצעיר בן ה-19 בעל הצרכים המיוחדים שנהרג גם כן באותה תאונה @bokeralmog



(צילום: באדיבות המשפחה) pic.twitter.com/M02nqIaGnc — חדשות 13 (@newsisrael13) October 17, 2019

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Утром, 17 октября, два человека разбились насмерть в ДТП недалеко от Сдерота.На трассе столкнулись грузовик и такси. На месте погиб 65-летний мужчина, 19-летний юноша получил критические ранения и был госпитализирован, но тоже умер.Еще один раненый 30-летний мужчина доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. По данным "13 Канала", одним из погибших в ДТП оказался один из основателей Сдерота Сион Перец. У него остались жена Шошана (69 лет), трое детей и 11 внуков. Похороны назначены на 16:00.О смерти Переца спасатели сообщали на месте. Его в результате аварии зажало в кабине машины. Раненым оказался таксист. Он получил травмы грудной клетки и живота.Полиция начала расследование ДТП. Предварительные данные показали, что водитель такси не дал возможность проезда грузовику на перекрестке.