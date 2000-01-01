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Названа причина гибели пассажиров SSJ-100 17.10 12:58   MIGnews.com

Названа причина гибели пассажиров SSJ-100

В результате возгорания самолета SSJ-100 после аварийной посадки в "Шереметьево" в мае 2019 года погиб 41 человек. В большинстве случаев причиной смерти стало отравление опасными веществами, которые попали в воздух в результате горения пластиковой обшивки салона. Об этом сообщил руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис, пишет пресс-служба.

Он рассказал, что часть пассажиров просто не успела воспользоваться кислородными масками, поскольку все произошло слишком быстро. Люди погибли, даже не сумев отстегнуться - прямо в креслах.

"Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива", - цитирует "Коммерсант" главу управления.


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