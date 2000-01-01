Курды обвини Турцию в применении запрещенного оружия

Было ли применено это оружие на самом деле – пока нет подтверждений. Тем не менее, в заявлении курдов указывается, что турки прибегли к нему из-за неожиданно жесткого сопротивления в Рас-эль-Айн.
"Турецкая агрессия использовала все доступное оружие против Рас Аль-Айна. Столкнувшись с очевидным провалом своего плана, Эрдоган прибегает к оружию, запрещенному во всем мире, таким как фосфор и напалм", – сказано в заявлении.
Сирийская обсерватория по правам человека и британская мониторинговая группа пока не смогли подтвердить то, в чем обвиняется турецкая армия. Но начальник обсерватории Рами Абдель Рахман сообщил, что за последние два дня произошел всплеск ожоговых ран, особенно, среди пострадавших в Рас-аль-Айне.
Белый фосфор может быть использован для создания дымовой завесы или же как смертоносное зажигательное оружие.
"Мы призываем международные организации направить свои команды для исследования ран, полученных в результате нападений", – сказал представитель сирийских демократических сил Мустефа Бали.