17.10 11:02 MIGnews.com

Попытка теракта возле Рамаллы: нападающий обезврежен

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В четверг, 17 октября, недалеко от Рамаллы была предотвращена попытка теракта.По данным "Аруц Шева", террорист попытался нанести вред сотрудникам пограничной полиции.Уточняется, что бойцы секретного подразделения участвовали в рейде в лагере беженцев Аль-Амари и арестовали подозреваемых в принадлежности к террористической группировке. В конце операции на улице появился автомобиль, который попытался сбить бойцов.В ходе маневров машина срезалась в бронированное авто израильских военных, после чего водитель выбежал на улицу с ножом в руке. По террористу был открыт огонь. Нападающим оказался 20-летний житель Восточного Иерусалима. Его доставили в больницу с тяжелыми ранениями.После происшествия вспыхнули беспорядки, в ходе которых в бойцов полетели камни и "коктейли Молотова". Никто из израильтян не пострадал.