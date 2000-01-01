17.10 18:43 MIGnews.com

Турецкие следователи вошли в консульство Саудовской Аравии

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Группа турецких следователей вошла в стамбульское консульство Саудовской Аравии для проведения очередного расследования в среду, 17 октября.В понедельник сотрудники правоохранительных органов Туреции впервые вошли в саудовское консульство после исчезновения Джамала Хашогги две недели назад. Обыск продолжался в течение девяти часов.Ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщал о намерениях турецких правоохранителей войти в консульство в среду.