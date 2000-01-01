17.10 16:38 MIGnews.com
Студент, устроивший теракт в Керчи, покончил с собой
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал имя убийцы, совершившего теракт в политехническом колледже Керчи в среду, 17 октября. Им оказался студент четвертого курса Владислав Росляков, передает Лайф
.
По словам Аксенова, устроивший взрыв 18-летний студент, после произошедшего покончил с собой.
"Тело убийцы обнаружили в библиотеке на втором этаже. С чем связана трагедия, сказать пока невозможно", - сообщил Аксенов.
Также сообщается, что подозреваемый законно владел оружием, ружьем 12 калибра.
По последним данным, число жертв возросло до 18 человек. Ранее сообщалось,что было убито 13
.
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