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Студент, устроивший теракт в Керчи, покончил с собой 17.10 16:38   MIGnews.com

Студент, устроивший теракт в Керчи, покончил с собой

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал имя убийцы, совершившего теракт в политехническом колледже Керчи в среду, 17 октября. Им оказался студент четвертого курса Владислав Росляков, передает Лайф.

По словам Аксенова, устроивший взрыв 18-летний студент, после произошедшего покончил с собой.

"Тело убийцы обнаружили в библиотеке на втором этаже. С чем связана трагедия, сказать пока невозможно", - сообщил Аксенов.

Также сообщается, что подозреваемый законно владел оружием, ружьем 12 калибра.

По последним данным, число жертв возросло до 18 человек. Ранее сообщалось,что было убито 13.


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