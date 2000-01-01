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Директор колледжа Керчи: Это настоящий теракт, трупов полно 17.10 15:48   MIGnews.com

Директор колледжа Керчи: Это настоящий теракт, трупов полно

Директор колледжа Ольга Гребенникова со слезами на глазах рассказывает о событиях, произошедших 17 октября, в политехническом колледже Керчи: "Трупов полно, трупов детей полно - настоящий теракт”. Об этом сообщает Корреспондент.



Сотрудники правоохранительных органов РФ подозревают в организации взрыва в колледже Керчи одного из его учеников.

Из показаний очевидцев стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак. Кроме того, ученики говорят, что этот молодой человек ранее проводил опыты со взрывчатыми веществами, сообщает РБК, ссылаясь на источник в МВД.

Как ранее сообщал mignews.com, в колледже погибло 13 человек и еще около 50 человек пострадали.


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