Директор колледжа Керчи: Это настоящий теракт, трупов полно
Директор колледжа Ольга Гребенникова со слезами на глазах рассказывает о событиях, произошедших 17 октября, в политехническом колледже Керчи: "Трупов полно, трупов детей полно - настоящий теракт”. Об этом сообщает Корреспондент.
Сотрудники правоохранительных органов РФ подозревают в организации взрыва в колледже Керчи одного из его учеников.
Из показаний очевидцев стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак. Кроме того, ученики говорят, что этот молодой человек ранее проводил опыты со взрывчатыми веществами, сообщает РБК, ссылаясь на источник в МВД.
Как ранее сообщал mignews.com, в колледже погибло 13 человек и еще около 50 человек пострадали.