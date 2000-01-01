17.10 14:35 MIGnews.com
СМИ: перед убийством Хашогги пытали
Перед смертью пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашогги пытали, а затем отрубили голову, свидетельствуют аудиозаписи, которые были сделаны во время убийства.
По данным турецких СМИ
, мужчину подвергли жестоким пыткам перед убийством во время пребывания на территории саудовского консульства в Стамбуле.
Согласно аудиозаписями, генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле якобы просил убить Хашогги за пределами консульства, опасаясь проблем.
Турецкие власти не подтвердили и не опровергли эту информацию.
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