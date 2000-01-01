Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











СМИ: перед убийством Хашогги пытали 17.10 14:35   MIGnews.com

СМИ: перед убийством Хашогги пытали

Перед смертью пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашогги пытали, а затем отрубили голову, свидетельствуют аудиозаписи, которые были сделаны во время убийства.

По данным турецких СМИ, мужчину подвергли жестоким пыткам перед убийством во время пребывания на территории саудовского консульства в Стамбуле.

Согласно аудиозаписями, генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле якобы просил убить Хашогги за пределами консульства, опасаясь проблем.

Турецкие власти не подтвердили и не опровергли эту информацию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:48
Директор колледжа Керчи: Это настоящий теракт, трупов полно
15:05
Оскорбленная Зуаби грозит Либерману трибуналом в Гааге
14:32
Женщина, в дом которой попала ракета: не осталось ничего
14:13
США введут санкции против российских военных в Сирии
14:02
"Я не умру пока не расскажу о том, что натворил Маргалит"
13:23
В Крыму произошел взрыв, убиты десять студентов
13:01
Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
12:28
Уничтожен террористический тоннель, выходивший в Израиль
12:19
Помпео встретился с представителями Саудовской Аравии
12:17
30 лет назад Дан Маргалит чуть не изнасиловал 5 журналисток
12:15
Идлиб: Уйти или остаться
11:46
Ураган "Майкл" унес 12 новейших истребителей
11:44
Второе нападение в Бруклине на ортодокса  
11:36
В результате атаки ВВС Израиля убит палестинский боевик
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus