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Фото из архива 17.10 13:23   MIGnews.com

В Крыму произошел взрыв, убиты десять студентов

В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, сообщает Meduza. 10 человек погибли и еще 50 пострадали.

В свою очередь, "Рамблер/Новости" уточняет, что в столовой Керченского технологического техникума взорвался бытовой газ. На данный момент в больницу доставлено 25 пострадавших, перевозят их на общественном транспорте, а из здания выносят на дверях вместо носилок.

"Предварительные данные: 50 человек пострадало, 10 человек погибло. Выехало 5 бригад. В 13.00 вылетает вертолет туда. Туда же направлены 5 бригад скорой медицинской помощи из ближайших районов — Семисотка, Ленинский район, Багерово, Щелкино", — приводит агентство слова директора Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергея Астанкина.

Позже появилась версия о намеренном подрыве:

"Была серия взрывов — около четырех — на протяжении пяти минут, на первом-втором этажах. На первом этаже находится столовая. Также были слышны выстрелы", - отмечает очевидец Lenta.ru.


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